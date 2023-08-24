Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Çanakkale orman yangına dair son gelişmeler hakkında bilgi vererek "Bugün ülkemizde 16 orman yangını çıktı. Bunlardan 14'ü kontrol altına alındı. 2 tanesi hala devam ediyor, bir tanesi az önce de söylediğim gibi Çanakkale yangını. Diğeri de Eskişehir'de devam eden yangın. Her 2 yangında da kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı

Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeler hakkında şu açıklamalarda bulundu.

"Çanakkale'de devam eden yangında son gelişmeleri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bugün Çanakkale yangınında 36'ncı saatteyiz. Bugün ülkemizde 16 orman yangını çıktı. Bunlardan 14'ü kontrol altına alındı. 2 tanesi hala devam ediyor, bir tanesi az önce de söylediğim gibi Çanakkale yangını. Diğeri de Eskişehir'de devam eden yangın. Her 2 yangında da kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Gece boyunca da devam edecek. Gün içerisinde Eceabat'ta bir yangın meydana geldi. Vatandaşımızın yapmış olduğu kaynak işleminden meydana gelen yangın, maalesef gün içerisinde güçlerimizin bir bölümünü de oraya kaydırmak durumunda kaldık.

"ESKİŞEHİR'DEKİ YANGIN BALYA YAPMA MAKİNESİNDEN DOLAYI ÇIKTI"

Eskişehir'deki yangın balya yapma makinesinden dolayı çıktı. Günün sonunda baktığınızda yangınların yüzde 90'ın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olur. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bugün, dünden daha iyi durumdayız, Çanakkale yangınıyla alakalı. Hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibariyle bütün şartlar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun enerji ile mücadele ettik. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm zorladı. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyorlar. 8 uçak, 30 helikopter, 790'a yakın arazöz ve iş makineleri beraberinde 3 bin 100'e yakın personelimiz ile mücadeleyi devam ettirdik. Şuan itibariyle 4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar aynı şekilde mücadeleye devam ediyorlar. Gün içerisinde tedbir gayeli boşalttığımız 9 köyümüz vardı, 2 köyümüz de dahil oldu. Bu köylerimiz için tehdit söz konusu değil.

Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı

"BU SÜREÇTE EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBIMIZIN OLMAMASI"

Bu süreçte en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız oldu. Onlarda tedbiren müşahade altında tutulmaya devam ediyorlar. Eskişehir'deki yangına da 1 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesi ile beraber 200 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Çan yolu hala ulaşıma kapalı. Bu sabahtan itibaren çift yönlü olarak Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı, uçaklarımızın su almasına engel olmaması adına. Saat 22.00 itibariyle de sabaha kadar Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açılmış oldu. Gün boyu canını hiçe sayarak mücadele eden personel ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çanakkale orman yangının çıkış nedeni belli oldu, o köyün muhtarı açıkladı! İşte yangının çıkış nedeni!Çanakkale orman yangının çıkış nedeni belli oldu, o köyün muhtarı açıkladı! İşte yangının çıkış nedeni!

Çanakkale yangını giderek büyüyor, Bakanlık ve AFAD'dan üst üste kritik açıklamalarÇanakkale yangını giderek büyüyor, Bakanlık ve AFAD'dan üst üste kritik açıklamalar

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
Kurşun yağmuruna tutulan Suriyeli genç kendini bakkala zor attı
Kurşun yağmuruna tutulan Suriyeli genç kendini bakkala zor attı
Artvin’de Çoruh Nehri’ne düşen araçtan mucize eseri sağ çıktılar
Artvin’de Çoruh Nehri’ne düşen araçtan mucize eseri sağ çıktılar
Kavgayla hiç alakası yokken balkonda göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Kavgayla hiç alakası yokken balkonda göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Son Haberler
Eski ABD Başkanı Trump’la birlikte Georgia davasında sanık olan bir kişi daha teslim oldu
Eski ABD Başkanı Trump’la birlikte Georgia davasında sanık olan bir kişi daha teslim oldu
Okan Buruk Molde maçı sonrası konuştu: "İkinci maç çok farklı bir Galatasaray olacak"
Okan Buruk Molde maçı sonrası konuştu: "İkinci maç çok farklı bir Galatasaray olacak"
Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı
Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı
HİSAR O+ Hava Savunma Füzesi Libya'da Yunanistan'ı korku saldı "Türkler çıldırmış"
HİSAR O+ Hava Savunma Füzesi Libya'da Yunanistan'ı korku saldı "Türkler çıldırmış"
Kuduz tedavisi görürken hastaneden kaçmıştı, Halil Faras hayatını kaybetti
Kuduz tedavisi görürken hastaneden kaçmıştı, Halil Faras hayatını kaybetti
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Diyarbakır'da 5 tona yakın faturasız et ve sakatat ele geçirildi
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Diyarbakır'da 5 tona yakın faturasız et ve sakatat ele geçirildi
Çok Okunanlar
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı
Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı
Okan Buruk Molde maçı sonrası konuştu: "İkinci maç çok farklı bir Galatasaray olacak"
Okan Buruk Molde maçı sonrası konuştu: "İkinci maç çok farklı bir Galatasaray olacak"
Artvin’de Çoruh Nehri’ne düşen araçtan mucize eseri sağ çıktılar
Artvin’de Çoruh Nehri’ne düşen araçtan mucize eseri sağ çıktılar
Avcılar'da cinayet! Operatör doktorun akıl almaz sonu!
Avcılar'da cinayet! Operatör doktorun akıl almaz sonu!
AFAD duyurdu! Bingöl'ün Kığı ilçesinde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Bingöl'ün Kığı ilçesinde deprem meydana geldi
Yorumlananlar
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!