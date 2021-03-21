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  3. Bakanlık açıkladı: 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem

Bakanlık açıkladı: 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığı belirtildi.

Bakanlık açıkladı: 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dün ülke genelinde yapılan tematik denetimlerde 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığı belirtildi.

20 Mart Cumartesi günü yapılan denetimlerde yeme içme yerleri ve toplu ulaşım araçlarının yanı sıra AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler denetlendi.

91 bin 778 personelin katıldığı denetimlerde; 81 bin 97 iş yeri, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav ve kuruyemişçi ile 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.*

Denetimlerde; 505 iş yeri/işletme uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.*

Berkem Temizel
Gece Editörü
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