Bakanlık açıkladı: Plastik poşete zam yok

1 Ocak itibariyle plastik poşete zam geleceği iddiaları gündem olmuştu. Zam haberlerine son noktayı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020 'de poşete zam yok" dedi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, tüketiciye plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

Zam iddialarına yönelik değerlendirme yapan Eroğlu, "Zam konusunda bir karışıklık olmuş. Uygulama kapsamında vatandaştan alınan 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyordu. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile alışveriş poşetlerinin satışı karıştırılmış. 25 kuruşun devlete aktarılacak olan kısmına yüzde 22.58 zam gelmiş oldu. Böylece devlete 18 kuruş aktarılacak, marketlere ise 7 kuruş kalacak" dedi.

25 KURUŞTAN SATILACAK

olarak 15 kuruş aktarılırken, marketlere ise 10 kuruş kaldığını belirten Eroğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile de görüştük. Kesinlikle poşet fiyatlarının 25 kuruş olarak tüketiciye satılmaya devam edeceğini belirtti" diye konuştu. Perakende satış noktalarında ise plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satılmaya devam ediyor.

Plastik poşete zam geldi

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da iddiaları reddetti. Birpınar Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020 'de poşete zam yok" ifadelerini kullandı.