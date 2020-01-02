Bakanlık açıkladı: Plastik poşete zam yok
Plastik poşetlere zam geleceği haberleri üzerine Bakan Yardımcısı Birpınar açıklamalarda bulundu. Birpınar zam iddialarını reddetti.
1 Ocak itibariyle plastik poşete zam geleceği iddiaları gündem olmuştu. Zam haberlerine son noktayı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020 'de poşete zam yok" dedi.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, tüketiciye plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.
Zam iddialarına yönelik değerlendirme yapan Eroğlu, "Zam konusunda bir karışıklık olmuş. Uygulama kapsamında vatandaştan alınan 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyordu. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile alışveriş poşetlerinin satışı karıştırılmış. 25 kuruşun devlete aktarılacak olan kısmına yüzde 22.58 zam gelmiş oldu. Böylece devlete 18 kuruş aktarılacak, marketlere ise 7 kuruş kalacak" dedi.
25 KURUŞTAN SATILACAK
olarak 15 kuruş aktarılırken, marketlere ise 10 kuruş kaldığını belirten Eroğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile de görüştük. Kesinlikle poşet fiyatlarının 25 kuruş olarak tüketiciye satılmaya devam edeceğini belirtti" diye konuştu. Perakende satış noktalarında ise plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satılmaya devam ediyor.
BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da iddiaları reddetti. Birpınar Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır. 2020 'de poşete zam yok" ifadelerini kullandı.
Poşetin 30 olacağı bilgisi yanlıştır.— Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) January 2, 2020
2020 'de poşete zam yok.
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