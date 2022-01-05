Bakanlık yeni düzenlemeyi hayata geçirdi! Zincir marketlerde zorunlu olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının düzenlemesine göre zincir marketlerde plastik poşet fiyatı 25 kuruşa sabitlendi. Marketlerde kağıt, file, bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma araçlarını bulundurmak ise zorunlu oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı marketler için önemli bir karar aldı. Bu kapsamda bakanlık tarafından yayımlanan 'Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yapılan güncelleme, Bakan Murat Kurum'un imzasıyla uygulamaya geçirildi.
POŞETLERİN ÜCRETİ 25 KURUŞ OLDU
Bu kapsamda marketlerde satılan plastik poşetlerin ücreti 25 kuruş olarak sabitlendi. Zincir market ve mağazalarda plastik poşetlerin yanında kağıt, file, bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanından bulundurması da zorunlu hale getirildi.
MÜŞTERİLER KOLAYCA GÖREBİLECEK
Söz konusu ekipmanlar, müşterilerin görebileceği ve kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler, bu ekipmanı talep edenlere ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.