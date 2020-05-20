İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bakanlıktan 81 ile genelge! Yurt dışından gelenler artık KYK yurtlarında kalmayacak

Bakanlıktan 81 ile genelge! Yurt dışından gelenler artık KYK yurtlarında kalmayacak

Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgeye göre yurt dışından gelen vatandaşlar artık KYK yurtlarında karantinaya alınmayacak. Kişilerin izolasyon süreçleri evde takip edilecek.

Bakanlıktan 81 ile genelge! Yurt dışından gelenler artık KYK yurtlarında kalmayacak

Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerinin artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlenimlerinin yapılacağı belirtildi. 

Halen Yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

bolge

 

Haber Editörü

Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT