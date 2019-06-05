Bakanlıktan açıklama yapıldı! Gözaltına alındılar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, bu kapsamda ise iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, bu kapsamda ise iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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