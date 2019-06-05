İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bakanlıktan açıklama yapıldı! Gözaltına alındılar

Bakanlıktan açıklama yapıldı! Gözaltına alındılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, bu kapsamda ise iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan açıklama yapıldı! Gözaltına alındılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, bu kapsamda ise iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...


HABERE YORUM KAT