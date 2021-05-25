Bakanlıktan 'Adnan Oktar' iddiaları ile ilgili flaş açıklama

Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı ‘Aslanlar’ diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yapan Adnan Oktar'ın, uyarılara kulak asmayınca Batman’a nakledildiği önesürüldü.

Söz konusu iddialar üzerine konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan OKTAR hakkında bazı basın yayın organlarında “Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği” yönünde haberler yer almaktadır.

Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘cinsel saldırı’ gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezasını Edirne Ceza İnfaz Kurumu’nda aynı davadan hükümlü olduğu erkek müritleri ve diğer mahkumlarla sohbet toplantıları düzenlediği ve cezaevi yönetimi tarafından uyarıldığı öne sürülmüştü. Oktar'ın uyarılara kulak asmadığı, cezaevinin de yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı’na bildirdiği iddia edilmişti.

Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar’ın tek başına Batman’ın Beşiri ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilmesi kararı aldığı öne sürülmüştü.

Oktar'ın sevke itiraz ettiği ancak bir sonuç alamadığı erkek müritlerin de Adnan Oktar’la birlikte Batman’a gitmek için başvuru yaptığı ama iddialar arasındaydı.

Yüksek güvenlik önlemleri altında geçen pazar günü Edirne’den yola çıkarıldığı öne sürülen Adnan Oktar'ın karayoluyla Batman’a götürüldüğü ve cezaevine yerleştirildiği sosyal medyada dolaşıyordu.