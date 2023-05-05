Bakanlıktan önemli açıklama geldi! Motokuryeler için yasal düzenleme!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde motokuryeler için yasal bir düzenlemeye gidiyor.

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Bakanlıktan önemli açıklama geldi! Motokuryeler için yasal düzenleme!

Bakanlık tarafından kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması maksadıyla Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor.

Özellikle Pandemi sürecinin yaşandığı dönemde motokurye hizmetini yerine getiren kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması için harekete geçildi.

Bakanlıktan önemli açıklama geldi! Motokuryeler için yasal düzenleme!

DÜZENLİ PARKLANMALAR OLACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle büyükşehirlerimizde trafik bakımından yoğun hale gelen motokurye araçlarının düzenli bir şekilde parklanmaları, kullanıcılarının emniyetli sürüşünü artırmak ve dinlenebilecekleri alanlar, trafik etüdünde yapılacak ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Sevindirici Haberi Bakan Kurum Vermişti:

DÜNYADA BİR İLK YAPACAĞIZ

Parklanma ve dinlenme alanlarının oluşturulmasıyla ilgili ilk duyuruyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla Gençlik Buluşması’nda vermişti. Motokuryelerin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanlarının oluşturulacağıını söyleyen Bakan Kurum, İlk pilot uygulamanın Tuzla'dan başlatılacağını ifade etti. Kurum; “Motokuryelerimiz her şeyin en güzeline layık. Cansiperane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız. İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz” dedi.

Motokuryelerin, insanlara vakit kazandıran bir hizmet sunduklarının altını çizen Bakan Kurum, istihdam grubundaki vatandaşlara, “Yeni yapılacak tüm imar planlarında motokurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz" şeklinde konuştu.

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