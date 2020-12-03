Bakanlıktan yeni personel ilanı: Din subayları geri dönüyor

Kıbrıs Harekatı'ndan beridir ataması yapılmadığı öğrenilen Din subaylığı pozisyonu için Bakanlık yeni kadro açtı. Yeni Akit'ten Faruk Arslan'ın haberine göre, Kıbrıs Harekatı’ndan bu yana ataması yapılmayan Din İşleri Subayı kadrosu tekrar hayata geçiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından verilen atama ilanında, kadro için yer açıldı.

'MANEVİ TELKİNLERDE BULUNUR'

TSK'nın Subay İhtisasları bilgilendirme bölümünde yapılan tanımda personele manevi telkinlerde bulunmasının yanı sıra din işlerini sevk ve idare edeceği belirtilen Din subayları için, "Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunur. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare eder. İbadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm sağlamak suretiyle sağlar. Din işlerini sevk ve idare eder." ifadeleri kullanıldı.

BİRÇOK GAZETE VE KURUM TALEP ETMİŞTİ

Geçmiş dönemlerde sadece savaş zamanlarında faaliyete geçirilen kadro, bu nedenle Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana açılmıyordu. FETÖ’den kapatılan Zaman gazetesin, Yeni Şafak, Diyanet-Sen, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği gibi birçok gazete ve kurumun dönem dönem kadronun geri getirilmesini talebi yinelediği ve son olarak Akit gazetesi tarafından kadronun geri gelmesi talebinde bulunulduğu da dikkat çeken noktalardan oldu.

AKİT, MÜJDE OLARAK DUYURDU

AKİT gazetesinin sürmanşetten verdiği haberde, 60 yıl sonra ‘Din Subaylığı’ müjdesi” başlığı kullanılan haberde, “Ecdadın şanlı zaferlerinin kilidi olan ve Mehmetçiğin milli ve manevi değerlerini en üst seviyeye çıkaran Din Subaylığı birimine personel alımı için başvurular 10 Aralık’a kadar sürecek” ifadeleri kullanıldı.

Akit gazetesinin daha önce de 'TSK'nin en büyük ihtiyacı din subaylığı' şeklinde yaptığı haberlerde, "Mehmetçiğin maneviyatını sağlamlaştırmak için Din İşleri Subaylığı kadrosunun yeniden ihdas edilmesi bekleniyor. Askerlerimizin bayramlardaki ibadet görüntülerinin kurumsal kimliğe dönüşmesini vurgulayan askeri uzmanlar, ‘Mehmetçiğin maneviyatını tabur imamı pekiştirir" ifadelerini kullanmıştı.