Bakar Laghadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakar Laghadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakar Laghadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakar Laghadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakar Laghadze 23 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბაქარ ლაღაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakar Laghadze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bakar Laghadze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bakar Laghadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakar Laghadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakar Laghadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakar Laghadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Shukura

1 Temmuz 2015 yılında Samgurali

1 Ocak 2019 yılında Merani Martvili

8 Ocak 2020 yılında Samgurali

1 Ağustos 2020 yılında FC Gagra

31 Ocak 2021 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2022 yılında FC Samtredia

1 Şubat 2022 yılında FC Samtredia

Bakar Laghadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakar Laghadze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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