Bakary Sako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakary Sako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakary Sako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakary Sako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakary Sako 26 Nisan 1988 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakary Sako Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Bakary Sako, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bakary Sako'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bakary Sako Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sakobakary26

http://www.instagram.com/baky_sako/

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Bakary Sako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakary Sako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bakary Sako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakary Sako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında LB Châteauroux

9 Temmuz 2009 yılında Saint-Étienne

29 Ağustos 2012 yılında Wolverhampton

5 Ağustos 2015 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2018 yılında West Brom

27 Ocak 2019 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2019 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında APO Levadiakos

Bakary Sako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakary Sako şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bakary Sako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vitry CA (1996-2000), US Ivry (2000-2002), LB Châteauroux (2002-2006)

Mali takımında 10 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 9 gol atmıştır.

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