Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti.

Anastasios Bakasetas'ın 26 dakikada attığı gol sonucu ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bakasetas ikinci yarıda da performansını ortaya koyarak takımına sayı getirdi. 79. dakikada Bakasetas'ın attığı golle Alanyaspor maçı 2-0 yaptı. 90. dakikada Aboubakar'ın penaltıdan attığı golle Beşiktaş maçta tek golünü attı.

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı Akdeniz ekibinin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

9. dakikada ev sahibi ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta savunmadaki De Souza topu uzaklaştırmak istedi. Siopis, önüne düşen topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Juanfran ceza sahasına ortasını yaptı. Beşiktaş savunması topu kornere atarken, VAR'dan gelen uyarı üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Ghezzal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas, takımını öne geçirdi: 1-0

33. dakikada Hutchinson'ın Aytemiz Alanyaspor savunmasının arkasına attığı topta Ghezzal, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal'ın vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.

37. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caulker'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Tzavellas'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Caulker kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

51. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'nun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi. Kaleci Marafona son anda topu çizgiden çıkardı.

65. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'ya Alanyaspor defansı müdahale etti. Ceza yayına doğru gelen topu önünde bulan Mensah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada Tayfur Bingöl, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

76. dakikada Beşiktaş ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl, topu Bakasetas'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

89. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol taraftan ceza sahasına giren Güven Yalçın, Efkan Bekiroğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, farkı bire indirdi: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.

AKDENİZ EKİBİNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.

Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.

Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan'ın yerine de Davidson görev aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11'iyle çıktı.