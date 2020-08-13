Bakıcısından şiddet görmüştü: İstiklal gazisinin eşi hayatını kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan İstiklal gazisinin eşi 95 yaşındaki Hediye Canefe, geçtiğimiz günlerde bakıcısından gördüğü şiddet haberiyle gündeme gelerek tüm Türkiye'yi üzmüştü. Canefe'den bir acı haber de bugün geldi; organ yetmezliği olan Gazi Lütfü Canefe'nin eşinin, kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

4 yıldır hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Hediye Canefe'nin yeğenleri Oğuz Ö. ve Şükran K. yalnız yaşayan teyzelerine yardımcı olmaları amacıyla bakıcı araştırmaya başladı. Çeşitli sayfalara ilan veren yeğenlere bu ilanları görerek Antalya'dan ulaşan R.K., emekli öğretmen olduğunu ve teyzeye bakabileceğini söyledi. Yeğenlerin kabul etmesi üzerine Antalya'dan Ankara'ya gelen R.K. işe başladı.

Teyzesine yakın oturan ve daha önce yaşlı kadının evine güvenlik kamerası taktırmış olan yeğen Oğuz Ö., kamera kayıtlarını incelediğinde bakıcının şiddetine tanık oldu. Kayda geçen görüntülerde, bakıcının yatakta yemek yedirdiği kadına bardakla vurduğu görüldü. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine R.K. hakkında soruşturma başlatılırken bakıcı, suçlamaları inkar etti.

Hediye Canefe'nin İstiklal Savaşı Gazisi Lütfi Canefe'nin eşi olduğunu belirten Şükran K., kamera kayıtlarını görür görmez harekete geçtiklerini belirterek, "Teyzem 4 yıldır yatalak. Öncelikle bakım evleri gibi yerlerde konuya çözüm aradık, sonra en iyi bakımın evde olduğunu düşündüğümüz için bu süreci bakıcılar ile götürdük. Bakıcıların bilgileri dahilinde evde kamera ile izleniyorlardı. 2 Ağustos'tan bir hafta önce yeni başlayan bir Türk bakıcımız vardı R.K., Antalya'da yaşıyordu. İlanlardan kendisi ile irtibat kurduk. Kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyledi. 2 Ağustos'tan 2 gün önce kamera kayıtlarından teyzemize şiddet uyguladığını gördük. Şok olduk. Gece vaktiydi. Ağabeyim 'polise gidelim' dedi. Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladılar. Polisler ile beraber eve gittik. Polisler bakıcıyı gözaltına aldı. Bakıcı, hakkında şikayet olduğunu duyunca inkar etti. Bir hukuki süreç başladı." dedi.

Özellikle maddi durumu iyi olmayan yaşlılar için endişesini dile getiren yeğen Şükran K.,"Yaşlılarımıza neler yapılması gereken konularda birtakım adımlar atılmasını istiyoruz. Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Kendisi çok naif, karıncayı bile incitmemiş bir insan. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil. Bu şekilde bakılan ve şiddet gören yaşlılarımız ve çocuklarımız var. Yaşlılarımız için bakıcıların, örneğin sağlık kontrollerinin yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.