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Bakımevinde engelli öğrenciye şiddet vakası ortaya çıkarıldı! Şahsın ilk vakası değilmiş

Aydın Sultanhisar Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım görevlisi Aslı Gümüş, 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uyguladı. Gözaltına altına alınan Gümüş, çıktığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bakımevinde engelli öğrenciye şiddet vakası ortaya çıkarıldı! Şahsın ilk vakası değilmiş

17 Eylül Cuma günü yaşanan olay, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşti. rehabilitasyon merkezinde bir yıldır çalışmakta olan  bakım görevlisi Aslı Gümüş'ün yurtta kalan bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atıldı.

Gerçekleşen şikayet sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü incelemede bulundu. Aslı Gümüş'ün 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı güven kameraları taranarak tespit edildi.

Bakımevinde engelli öğrenciye şiddet vakası ortaya çıkarıldı! Şahsın ilk vakası değilmiş

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET VAKASI YAŞANMIŞ

Hakkında idari soruşturma başlatılan Aslı Gümüş için aynı zamanda savcılığa da suç duyurusu yapıldı. Gümüş hakkında yürütülen soruşturma bir gerçek daha ortaya çıktı. Aynı kurumda farklı bir öğrenciyi daha şiddete maruz bıraktığı tespit edildi.

Bakımevinde engelli öğrenciye şiddet vakası ortaya çıkarıldı! Şahsın ilk vakası değilmiş

Gümüş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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