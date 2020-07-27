Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi! Eşyalar alınarak kamyonlara yerleştirildi

Haciz işlemi için sabah saatlerinde polis eşliğinde sabah saatlerinde belediye önüne giden alacaklı firmanın avukatları binaya alınmadı. Bu sırada Bakırköy Belediyesi'ne ait araçların bina önüne çekildiği görüldü.

BELEDİYEYE HACİZ İŞLEMİ

Temizlik işleri yapan alacaklı firmanın yetkilileri ve avukatlar akşam saatlerine kadar bekledi. Daha sonra polis eşliğinde binaya girilerek haciz işlemi başlatıldı.

Bakırköy Belediyesi'ne ait ait çeşitli eşyalar alınarak kamyonlara yerleştirildi.

Haciz işlemi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şirket Yetkilisi Hatice Türk, şunları söyledi:

"2004 yılında yaptığımız çöp toplama ve sulama işinden bir alacağımız vardı. Alacağımızı ödemedikleri için dava açıldı. 2005 yılından beri süren bir davaydı. Yeni sonuçlandı. Mahkemenin verdiği karar neticesinde icra takibi yaptık. Ocak ayından beri bize ödeme yapmadıkları için haciz işlemi yapmaya geldik. Bundan 20 gün önce de gelmiştik. Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık. Alacağımızı tahsil etmek üzere içerideki birkaç eşya alındı. Bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyeler alındı. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı. Belediyeyi de sıkıntıya sokmayacak şekilde birkaç bilgisayar ve yazıcılar alındı. Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı. Görüşmelerden de sonuç çıkmadı."

Haciz işleminin ardından firma yetkilileri belediye binasından ayrıldı.