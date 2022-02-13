Bakırköy savaş alanına döndü! İki grup birbirine girdi, mermiler havada uçuştu!

Gece 01.00'da Bakırköy, Şenlikköy Mahallesinde meydana gelen olayda Avcılar Sokakta bulunan bir otomobil galerisinin önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışma şiddetlenince silahlar çekildi. İki grubun da birbirine ateş açtığı bölgede vatandaş korku yaşarken ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken daha sonra ise ambulans ile çevre hastanelere kaldırdı.

EKİPLER 5 SAAT İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa giderek incelemelerde bulunurken sokak da giriş-çıkışa kapatıldı. Çatışmanın yaşandığı galerinin önündeki bir lük araca birçok merminin isabet etmiş olduğu görüldü. Ekipler bölgedeki vatandaş ve güvenlik kameralarından aldığı bilgiler ile olayı çözmek için çaba sarf ederken çalışmalar yaklaşık 5 saati buldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından çatışma arasında kalarak mermilerin hedefli olan cip ile 7 otomobil de çekiciler yardımıyla olay yerinden emniyet otoparkına götürüldü. Çatışmaya katılan kişiler hakkında soruşturma sürerken olaya karıştığı öğrenilen 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri çatışmada yer alan diğer kişileri de bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.