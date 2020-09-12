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Bakırköy'de nakliye kamyonu devrildi

Bakırköy'de ev eşyası taşıyan kamyon sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şenlikköy Kavşağında meydana gelen kazada sürücü ve yanındaki 2 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Bakırköy'de nakliye kamyonu devrildi

Bakırköy'de ev eşyası taşıyan kamyon sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Bakırköy'de nakliye kamyonu devrildi

Bakırköy, Florya Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında Nezir Kaplan'ın kullandığı 34 CRV 054 plakalı eşya yüklü kamyon Şenlikköy Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yara almayan sürücü ve arkadaşlarını ayakta tedavi etti. Polis ekipleri yolda önlem alırken, olay yerine vinç çağrıldı. Devrilen kamyon vinçle kaldırılarak yol kenarına çekildi. Kamyonun içinde bulunan eşyaların nakliye firmasının başka bir aracı ile taşınacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, kamyonun kurtarıcı yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

 



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