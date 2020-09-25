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Bakırköy'de trafik kazası: 1 ölü

Bakırköy'de bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetiini kaybetmesi üzerine önce aydınlatma direğine ardından reklam panosuna çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.

Bakırköy'de trafik kazası: 1 ölü

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Atatürk Havalimanı Caddesi'nde, Tamer Ünver yönetimindeki 34 TA 8881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Hareket halindeki araç, aydınlatma direğini de devirerek, reklam panosuna çarptıktan sonra durabildi. Olay gerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücü Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri sürücünün cesedini araçtan çıkardı.

BEDAŞ ekipleri de devrilen aydınlatma direğinde açığa çıkan elektrik kabloları nedeniyle güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Berna Akkaya
Editör


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