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Baklavacı kardeşlere hapis cezası verildi

İstanbul Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'e "Hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezası verildi.

Baklavacı kardeşlere hapis cezası verildi

İstanbul Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'e "Hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezası verildi.
 

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