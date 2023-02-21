Bakr Abdellaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakr Abdellaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakr Abdellaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakr Abdellaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakr Abdellaoui 8 Temmuz 1997 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Finlandiya,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Bakr Sadiq Abdellaoui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakr Abdellaoui Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bakr Abdellaoui'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bakr Abdellaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakr Abdellaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakr Abdellaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakr Abdellaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CD Leganés B

18 Eylül 2017 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2018 yılında Académico Viseu

17 Temmuz 2019 yılında R. B. Linense

27 Mart 2020 yılında Östersund

5 Ekim 2020 yılında Naestved BK

31 Aralık 2020 yılında Östersund

3 Mart 2021 yılında Ljungskile

9 Şubat 2022 yılında Akad. Pandev

15 Ağustos 2022 yılında MFK Vyskov

30 Ağustos 2022 yılında Blansko

31 Aralık 2022 yılında MFK Vyskov

Bakr Abdellaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakr Abdellaoui şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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