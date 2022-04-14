Baks ne demek, TDK'ya göre Baks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baks ne demek? Baks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baks kelimesi. Peki baks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baks nedir, baks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baks kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre baks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemiye hayvan yüklerken kullanılan sandık

