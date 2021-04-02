Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8161.63



Meslek Adı : Bal İşleme ve Paketleme İşçisi

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar



Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri



Meslek Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri



Meslek Birim Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Görev ve İşlem Basamakları : Bal İşleme ve Paketleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri mesleği için “3512.01” kod olarak kullanılır iken Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı) mesleği için “8156.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Meslek Kodu “8161.63” olarak belirlenmiştir.