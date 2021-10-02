Bal Mumu Macunu ne demek, TDK'ya göre Bal Mumu Macunu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bal mumu macunu ne demek? Bal mumu macunu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bal mumu macunu kelimesi. Peki bal mumu macunu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bal mumu macunu nedir, bal mumu macunu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bal mumu macunu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bal mumu macunu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BAL MUMU MACUNU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bal mumu macunu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bal mumu macunu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mobilyadaki kusurların onarımında kullanılan, toprak boya ile renklendirilmiş bal mumu

