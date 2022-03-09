Bala ne demek, TDK'ya göre Bala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bala ne demek? Bala TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bala kelimesi. Peki bala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bala nedir, bala kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bala kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bala kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ankara iline bağlı ilçelerden biri

- Yavru, çocuk

