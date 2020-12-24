Balamir Emren en yakın arkadaşı Arda Öziri'nin eski nişanlısı ile evlendi!  

2018 yılında geçirdiği motosiklet kazası ile genç yaşta hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emren ile önceki gün nikah masasına oturdu.

Bu olayın ardından Arda Öziri'nin dostu iş insanı Cengiz Çolak, "Arkadaşlarınızı iyi seçin siz ölünce namusunuza göz dikebilirler" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

Çolak, ikilinin ilişkisini daha öncede bildiğini ama bu durumu inkar ettiklerini dile getirdi.

Cengiz Çolak Vildan Örnek ve, Balamir Emren'in, Öziri'nin 40'ı çıkmadan partiler yapıp esrar içtiklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Vildan Örnek'in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40'nın çıktığı gün parti yaptı' şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü.

Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri'yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

Arda Öziri’nin nişanlısı Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.