Balans Pensi ne demek, TDK'ya göre Balans Pensi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balans pensi ne demek? Balans pensi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balans pensi kelimesi. Peki balans pensi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balans pensi nedir, balans pensi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALANS PENSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balans pensi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre balans pensi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arabaların tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağlamak için jant ile lastik kenarına sıkıştırılan kurşun parçası

