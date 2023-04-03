Balao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Balao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Balao 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor de Amorim Marinho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Balao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11onThePitch Sportmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Balao'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Balao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Balao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Temmuz 2021 yılında Santos FC U20
30 Ocak 2023 yılında Santos FC
Balao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Balao şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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