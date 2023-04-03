Balao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Balao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.