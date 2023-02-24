Balazs Bakti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Bakti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Bakti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Bakti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Bakti 31 Aralık 2004 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Bakti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Balazs Bakti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Balazs Bakti'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balazs Bakti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Bakti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Bakti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Bakti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2022 yılında Puskás AFC

1 Ocak 2023 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Balazs Bakti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Bakti şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balazs Bakti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mészöly Focisculi SE (-2015)

Macaristan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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