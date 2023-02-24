Balazs Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Bese kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balazs Bese ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Balazs Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Bese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Bese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Bese 22 Ocak 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Bese Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Balazs Bese, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Bese'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Bese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Bese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Balazs Bese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Bese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2014 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Ocak 2017 yılında MTK Budapest II

14 Temmuz 2017 yılında Budaörs

31 Aralık 2017 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2018 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest

13 Temmuz 2020 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

28 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

Balazs Bese kimdir

Balazs Bese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Bese şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Csep-Gól FC SE (-2009)

Balazs Bese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Balazs Bese nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Lazar Kecojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Kecojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazar Kecojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Kecojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabor Boros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Boros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabor Boros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabor Boros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Cimbaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cimbaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Cimbaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Cimbaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Norbert Monori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Monori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Norbert Monori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Norbert Monori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!