Balazs Bese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Bese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Bese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Bese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Bese 22 Ocak 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Bese Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Balazs Bese, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Bese'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Bese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Bese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Bese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Bese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2014 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Ocak 2017 yılında MTK Budapest II

14 Temmuz 2017 yılında Budaörs

31 Aralık 2017 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2018 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest

13 Temmuz 2020 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

28 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

Balazs Bese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Bese şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balazs Bese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Csep-Gól FC SE (-2009)

Macaristan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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