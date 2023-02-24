Balazs Dzsudzsak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Dzsudzsak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Dzsudzsak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Dzsudzsak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Dzsudzsak 23 Aralık 1986 tarihinde Nyírlugos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Dzsudzsak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Balazs Dzsudzsak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Balazs Dzsudzsak'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balazs Dzsudzsak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/balazsdzsudzsak7/

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Balazs Dzsudzsak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Dzsudzsak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Balazs Dzsudzsak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Dzsudzsak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Debrecen

1 Ocak 2008 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2011 yılında Anji Mahaçkale

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Moskova

18 Ağustos 2015 yılında Bursaspor

7 Ağustos 2016 yılında Al-Wahda FC

19 Eylül 2018 yılında Ittihad Kalba

7 Şubat 2020 yılında Al-Ain FC

22 Eylül 2020 yılında Debrecen

Balazs Dzsudzsak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Dzsudzsak şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balazs Dzsudzsak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nyirlugos, Debreceni Honvéd Olasz Focisuli, Létavértes, Debreceni VSC (-2004)

Macaristan takımında 7 numaralı formasıyla 2 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 109 maçta 21 gol atmıştır.

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