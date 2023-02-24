Balazs Lovrencsics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Lovrencsics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Lovrencsics kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balazs Lovrencsics ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Balazs Lovrencsics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Lovrencsics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Lovrencsics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Lovrencsics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Lovrencsics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Lovrencsics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Lovrencsics 30 Ağustos 1991 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Lovrencsics Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael R. Nagy Sportmanagemen yapmaktadır. Balazs Lovrencsics, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Balazs Lovrencsics'nin Soroksár SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balazs Lovrencsics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Lovrencsics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Balazs Lovrencsics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Lovrencsics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2010 yılında Vác

29 Temmuz 2010 yılında Gödöllő

30 Haziran 2011 yılında Vác

21 Şubat 2012 yılında Maglódi TC

30 Temmuz 2013 yılında Soroksár

5 Ağustos 2014 yılında Ferencváros

6 Ağustos 2014 yılında Soroksár

30 Haziran 2017 yılında Ferencváros

31 Ocak 2019 yılında ETO FC Győr

29 Temmuz 2020 yılında Soroksár

Balazs Lovrencsics kimdir

Balazs Lovrencsics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Lovrencsics şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gödöllői Góliát DSE, Kerepesi LSE (-2009)

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Balazs Lovrencsics nereli

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