Balazs Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Toth 4 Eylül 1997 tarihinde Kazincbarcika şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Toth Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Balazs Toth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Balazs Toth'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Balazs Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında Puskás AFC Alt.

1 Ağustos 2012 yılında Videoton U17

12 Ağustos 2013 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2016 yılında Puskás AFC

19 Temmuz 2018 yılında Csákvár

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC

Balazs Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Toth şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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