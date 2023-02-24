Balazs Vogyicska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Vogyicska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Vogyicska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Vogyicska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Vogyicska 27 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Vogyicska Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Vogyicska'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Vogyicska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Vogyicska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balazs Vogyicska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Vogyicska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2013 yılında Pécsi MFC Alt.

27 Ağustos 2015 yılında K.misleny Alt.

22 Ağustos 2016 yılında Pécsi MFC Alt.

22 Ağustos 2018 yılında Ferencváros Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2022 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros II

Balazs Vogyicska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Vogyicska şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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