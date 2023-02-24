Balazs Zamostny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Zamostny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Zamostny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balazs Zamostny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Balazs Zamostny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Zamostny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Balazs Zamostny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Zamostny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Zamostny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Zamostny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Zamostny 31 Ocak 1992 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Zamostny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Balazs Zamostny, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Zamostny'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balazs Zamostny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Zamostny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Balazs Zamostny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Zamostny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2007 yılında MTK U17

7 Ağustos 2008 yılında Pécsi MFC U19

1 Mart 2011 yılında Újpest FC

31 Ağustos 2012 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2012 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2013 yılında Vasas FC

31 Aralık 2013 yılında Újpest FC

7 Temmuz 2014 yılında Haladás

31 Aralık 2014 yılında Újpest FC

23 Şubat 2015 yılında Soproni VSE

30 Ağustos 2016 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2018 yılında BFC Siófok

15 Ocak 2020 yılında FC Ajka

12 Şubat 2021 yılında Nyíregyháza

18 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

Balazs Zamostny kimdir

Balazs Zamostny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Zamostny şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Balazs Zamostny nereli

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