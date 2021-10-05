Balbal ne demek, TDK'ya göre Balbal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balbal ne demek? Balbal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balbal kelimesi. Peki balbal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balbal nedir, balbal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Balbal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Balbal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BALBAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balbal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre balbal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş

