Baldırsokan sineği nedir? Baldırsokan sineğinin zararları nelerdir? Sinekten nasıl korunulur? Nerede ve ne zaman görülür? soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla iglili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

BALDIRSOKAN SİNEĞİ NEDİR?

Diğer adı 'stomoxys' olan baldırsokan sineği, çeşitli mikropları taşımave bulaştırma özelliğine sahip insanın derisine yapışıp kan emen bir türdür.

BALDIRSOKAN SİNEĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Baldırsokan sineği taşıdığı parazitlerden dolayı uyku hastalığına neden olabilir. Uyku hastalığında sineğin ısırığı genellikle ağrılıdır ve ‘şankır’ adı verilen kırmızı yaralara dönüşebilir. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, asabiyet, şiddetli yorgunluk, lenf düğümlerinde şişme, ağrılı kas ve eklemler, uyku hastalığının genel belirtileri arasında yer alır. Ayrıca bazı kişilerin ciltlerinde aşırı derecede kızarıklık oluşabilir.

BALDIRSOKAN SİNEĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Baldırsokan sineğinin en belirgin özelliği karasinekler gibi çöp ve atıkları tercih etmezler. Daha çok insan vücuduna yapışıp kan emen bu sinekler, insanın derisine konduğunda sokma ve acıtma yapabilir.

BALDIRSOKAN SİNEĞİ NE ZAMAN VE NEREDE GÖRÜLÜR?

İklim değişimi yüzünden kış veya sonbahar mevsiminin az yaşandığı ya da ılık geçtiği yerlerde ve zamanda baldırsokan sineklerinde de artış görülebilir.

BALDIRSOKAN SİNEĞİNDEN NASIL KORUNULUR?

Baldırsokan sineklerinden korunmamız için; evimizdeki çöpleri gelişigüzel çöp konteynırına atmamalıyız. Çöpleri mutlaka ağızları kapalı bir şekilde paketlememiz gerekiyor. Ayrıca çöplerin belediye ekipleri tarafından sıklıkla toplandığını denetlemeli, aksamalar olması durumunda yetkililere mutlaka bildirmeliyiz. Evlerdeki pencerelere sineklik takarak sinek ya da böceklerin evin içine girmesini engellemek de mümkündür.

Bahçede ve balkonda otururken sivrisinekleri kaçıran çeşitli kokular sürülebilir. Bu kokuların marketlerde kimyasal içerikli olanları olduğu gibi kendiniz de böyle bir koku karışımı yapabilirsiniz. Lavanta ve çay ağacı yağı gibi keskin kokulardan oluşan bir karışımı uygun şekilde sulandırarak bu tarz kokuları kıyafetlerinize uygulayabilir ve sineklerin yaklaşmasını önleyebilirsiniz. Özellikle balkon veya cam kenarlarındaki saksılardaki fesleğen, limon otu, nane, lavanta ve biberiye gibi bitkiler de yine sineklerin evlere yaklaşmasını önlüyor.