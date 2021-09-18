Baldo ne demek, TDK'ya göre Baldo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baldo ne demek? Baldo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baldo kelimesi. Peki baldo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baldo nedir, baldo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Baldo kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Baldo kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BALDO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baldo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baldo kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre baldo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İri ve dolgun taneli pilavlık pirinç

