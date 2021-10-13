Balgümeci ne demek, TDK'ya göre Balgümeci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balgümeci ne demek? Balgümeci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balgümeci kelimesi. Peki balgümeci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balgümeci nedir, balgümeci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALGÜMECİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balgümeci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre balgümeci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bal peteğini andıran bir dikiş büzgüsü türü

