Balhane ne demek, TDK'ya göre Balhane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balhane ne demek? Balhane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balhane kelimesi. Peki balhane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balhane nedir, balhane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALHANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balhane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Balhane kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre balhane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer

