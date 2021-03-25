Star TV'nin sevilen güz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan sanatçı Balık Ayhan, izleyiciye müzik ziyafeti yaşatırken özel yaşamı da merak konusu oldu. Peki Balık Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gerçek adı nedir? Evli mi? İşte detaylar...

BALIK AYHAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? GERÇEK ADI NEDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcının asıl ismi Ayhan Küçükboyacı'dır. Balık Ayhan İstanbul'un Hacıhüsrev semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı ve 8 kardeşin en küçüğüdür.

Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev’de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır.

Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab’ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

Bir dönem sofuluk dönemi geçirdiğini, arayış içinde olduğunu, sakal bıraktığını ve namaz kıldığını, hatta Ramazan ayının ilk günlerinde sabah ezanı okuduğunu belirten Ayhan, Allaha inanan bir insan olduğunu her tarafta Allah’ı ve peygamberi anlatan bir kişilik olduğunu dile getirmiştir.

2018 yılında İyi Parti ile siyaset hayatına atıldığı açıklanmıştır. Bu kararını ise Davutoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Gelecek Partisi İstanbul 1. Olağan İl Kongresi’nde duyurmuştur.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır.

EVLİ Mİ?

Ayhan Küçükboyacı, Emine Küçükboyacı ile evlidir. Çiftin bu evliliğinden bir kız evladı vardır.

EMİNE KÜÇÜKBOYACI KİMDİR?

Emine Küçük Boyacı yıllar evvel darbukanın ustası, roman müziğinin sevilen isimi Ayhan Küçükboyacı ile hayatını birleştirmiştir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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