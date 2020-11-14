Balık Burcu Nasıl Affeder?

Yıldız Bilimi

Bir yıldız bilimi olarak astroloji çok ilgi çeken, insanların üzerinde durduğu, araştırmalar yaptığı bir bilimdir. Tanım olarak; yıldızların yer olayları üzerindeki nasıl bir etkisi olduğunu araştırmaya ve bu etkileri belirleyip geleceği daha yaşanmadan bildirebilmeye yarayan falcılık sanatı. İnsanların geleceğe dair olan merakları sebebiyle de devamlı rövanşta olan bir bilim dalı. Bu bilim dalının en önemli inceleme alanını oluşturan şeyler burçlar. Burç bir gökbilim terimidir. Tanımı: Burçlar Kuşağı üzerinde yer alan on iki takım yıldıza verilen ortak addır. Burçların 12 çeşidi vardır. Her burcun belli bir doğum tarihi aralığı vardır ona göre sıralanırlar. İçlerinden en duygusal olan balık burcunun özellikleri, insanların merak konusunu oluşturur.

Balık Burcu Özellikleri

Burçlar dört gruba ayrılmıştır. Balık su burcu grubundadır. Burçların içerisindeki en duygusal burçtur. Balığı tanımlarken duygusal demek çoğu zaman yeterli olacaktır. Balık burcu hayalperesttir. Genelde hayal dünyasında yaşar. Sabırlı bir burçtur. Duygusal yapısının altında aslında çok dayanıklı ve güçlü bir kişilik yatar. Cömerttir. İnsanlara karşı hep nazik olur.

Nezakete büyük önem verir. Yalanı sevmeyen dürüst bir burç grubudur. Duygu durumu çok çabuk değişebilir. Bir an çok mutluyken, bir anda hüngür hüngür ağlayabilir. Duygularını uçta yaşayan bir burçtur. Sevdiği insanı sınırsız bir sevgi ile sever. Kendinden insanlara vermeyi çok sever ama hiç almaz. Bu sebeple çok fazla kalbi kırılan bir burçtur.

Balık Burcu Affeder mi?

Balık burcu yukarıda belirttiğimiz üzere hisleriyle hareket eden bir burçtur. Duygular onun yaşamının dinamiğini oluşturur. Her şeyi aşırıdır. Az sevmek, az ağlamak, az üzülmek onun hayatında yoktur. Her şeyi çok yapar. Bu konuda en büyük sıkıntıyı gurur ile sevgi arasında kaldığında yaşar. Çünkü iki özelliği de bünyesinde barındırır.

Hem çok gururludur, hem de sevgi dolu. İkisi arasında kaldığında hangisi ağır basar ise genelde onu tercih eder. Ama çoğu zaman sevgi ağır bassa da gururu çok incindiyse, gururunu öne alıp sevgisini hiçe sayacak gücü kendinde bulur ve karşısındaki insanı sonsuz biçimde siler ve affetmez.