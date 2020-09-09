İzmir nasıl kurtuldu? İzmir'in kurtuluşu kısacaAraç sahiplerine müjde! Motorine bir kez daha indirim geliyorKovid-19 tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep oluyorFenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka Gloria Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Koronavirüs hastası genç kız ambulansta tecavüze uğradı!Selçuk Şahin'in eşi Emel Şahin mayolu görüntü vermek istemedi!Kuşadası'ndaki villa, 1500 yıllık zeytin ağacı için yıkıldıBursa'daki korona denetiminde maske ve kimliksiz yolcuda ekmek bıçağı çıktı195 Türk bilim insanı 'Dünyanın en etkili bilim insanları' listesindeCansel Elçin, eşi Zeynep Bayat'a yaptığı ilginç evlilik teklifini anlattı!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Balık çok, talep az, fiyat yüksek

Balık çok, talep az, fiyat yüksek

Denizlerdeki av yasağının 1 eylülde kalkmasının ardından tezgahlar balıkla folarken satıcılar, talebin az olduğu konusunda yakındı. Vatandaşlar ise fiyatlardan yakınarak düşüşün beklenen oranda olmadığını belirtti.

Balık çok, talep az, fiyat yüksek

Balık avı yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından tezgahlar balıkla doldu. Yaşanan bolluğa paralel olarak fiyatlardaki düşüş, vatandaşları pek memnun etmedi. Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından tezgahlar balıklarla doldu. İzmirliler, tezgahlarda bol bulunan; sardalya, hamsi, levrek ve çipura gibi balıkları tercih ederken, fiyatlardaki düşüşün az olması vatandaşları memnun etmedi. Sezonun başlamasıyla birlikte hamsi ve sardalyanın kilosu 20 liradan 15 liraya, levrek ve çipura 40 liradan 30 liraya, barbun ve tekirin kilosu da 35 liradan 30 liraya düştü. Balıkçılar tezgahtaki balığın bol olmasına rağmen talebin az olduğunu söylerken, vatandaşlar da fiyatlardaki düşüşten memnun olmadı.

Balık çok, talep az, fiyat yüksek

"HEM UCUZ HEM BESİN KAYNAĞI AÇISINDAN ZENGİN"

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Emrah Özel, balığın bol olduğunu; ama vatandaşların talebinin az olmasından yakındı. Özel, "Balık çok; ama talep az. Sardalya ve hamsi 15 lira kilosu. Bir aile doyar 1 kilo balık ile. Hem ucuz hem de besin kaynağı olarak zengin. Sardalya 20 - 25 liraydı, şimdi 15 lira kilosu. En çok satılan balık da sardalya ve hamsi şu dönemde" açıklamasında bulundu.

Balık çok, talep az, fiyat yüksek

"HAVA SERİNLEYİNCE RAĞBET ARTAR"

Sokakta balıkçılık yapan başka bir esnaf Hasan Kalkan ise, "Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıklar bollaşınca fiyatlar da düştü. Havalar sertleşinceye kadar böyle sürer sonra yine artabilir fiyatlar. Normalde levreğin kilosu 40-50 lira seyrindeydi şimdi ise 30-35 lira aralığında. Yaza göre fiyatlarda düşüş var. Barbun ve tekirin kilosu boyutuna göre 30-40 lira arasında. Sardalya ve hamsinin kilosu da 15 lira civarında. Okullar açılınca, havalar da biraz serinleyince daha çok rağbet olur, bizim işler de daha yoğun olur" diye konuştu.

Balık çok, talep az, fiyat yüksek

Balıklardaki fiyat düşüşlerinden memnun olmayan Solmaz Tur isimli vatandaş "Balık bol var evet; ama biraz da pahalılık var. Fiyatlar bütçemize uymuyor. Fiyatlar da biraz düşüş var ama beklediğimiz gibi değil" dedi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT