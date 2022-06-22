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Balık severleri üzen haber! Yaz sezonu fiyatları cep yakıyor!

Balık seven vatandaşlara üzen haber geldi. Yaz sezonunda, balık fiyatları adeta dudak uçuklatıyor

Balık severleri üzen haber! Yaz sezonu fiyatları cep yakıyor!

Balık seven vatandaşlar, balık sezonunun gelmesini sabırsızlıkla beklerken, Kütahya’nın Tavşanlı Balık Pazarı'nda yaz sezonu balıklar tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Tavşanlı Balık Pazarı’nda taze ve farklı türde balık satışları devam ediyor. Balığın yaz sezonu fiyatları ise adeta cep yakıyor.

Balık severleri üzen haber! Yaz sezonu fiyatları cep yakıyor!

"SAĞLIK İÇİN BALIK YEMEYİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Balık Pazarındaki esnaflardan Mustafa Coşar, açıklamalarda bulunarak “Yaz sezonu balık çeşitleri tegahlarımızda yerini aldı. 15 Mart - 15 Haziran arasında birçok göl, dere ve baraj balıklarının tutulması yasak idi. Şimdi bu yasakların kalkması ile sazan, alabalık, kadife, alay, akbalık, kızılkanat gibi çeşitli balıklar tezgahlarımızda yerini aldı. Halkımıza bol çeşit ve ucuz etiketlerle hizmet veriyoruz. Balık fiyatları İstanbul ve diğer deniz şehirleri ile hemen hemen aynı. İlçenin balık ihtiyacını karşılayan pazarımızda deniz balıklarından palamut, çupra ve levrek de bulunmaktadır. Balıklarımızın fiyatları 30 ile 60 TL arasında değişmektedir. Tüm halkımızı sağlık için balık yemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Balık severleri üzen haber! Yaz sezonu fiyatları cep yakıyor!

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