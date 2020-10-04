Balık sezonunda palamut bol, tüketici mutlu

Balıkçılar, verimli bir sezon geçirirken özellikle palamut bolluğu tüketiciyi de sevindirdi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Balık Satıcıları Odası 2. Başkanı Kenan Balcı, av sezonu başlayalı yaklaşık bir aylık süre geçtiğini hatırlatarak, 10 gündür palamut akını olduğunu ve fiyatların 40 liradan 10 liraya gerilediğini kaydetti.

Palamut açısından çok verimli bir sezon geçirildiğini anlatan Balcı, "Oltamızı Çanakkale'ye atıyoruz palamut çıkıyor, Karadeniz'e atıyoruz palamut çıkıyor, Boğaz'a atıyoruz palamut çıkıyor." dedi.

Önceki sezonlarda günde 10 kasa olan palamut satışının bu sezon 50 kasaya yükseldiğini dile getiren Balcı, palamut bolluğunun hem satıcıları hem de müşterileri sevindirdiğini söyledi.

Balcı, sözlerini, "Balıkçılarımız hamsiden diyelim yüz kilo tutuyor, palamuttan bir ton tutuyor. Onun için de palamut tutmak gemicilerimizin daha çok hoşuna gidiyor. Hoşuna gitmek ne demek? Balıkçılarımız daha çok para kazanıyor. Çünkü, halkın talebi çok." diye tamamladı.