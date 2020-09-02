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Balık tutarken gölete düşmüştü! Cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde balık tuttukları sırada gölete düşen ve kaybolan Birkan Çınarlıdere'nin (23) cansız bedeni bulundu.

Balık tutarken gölete düşmüştü! Cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nden 3 arkadaşıyla birlikte Aydın Kuyucak'ın Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki gölete gelen Birkan Çınarlıdere, balık tuttukları sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, havanın kararmasına rağmen arama- kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Jandarma Su Altı Kurtarma (JAK) ekipleri, saat 03.30 sıralarında, Çınarlıdere'nin cansız bedenine ulaşarak, su yüzüne çıkardı. Birkan Çınarlıdere'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın ADÜ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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