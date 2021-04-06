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  3. Balık tutmak istemişti ama kabus gibi bir gün yaşadı, Oltasına ceset takıldı

Balık tutmak istemişti ama kabus gibi bir gün yaşadı, Oltasına ceset takıldı

İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan vatandaşın oltasına ceset takıldı. Yaşadığı durum karşısında şoke olan vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Denizden çıkan cesedin kimliği ise belli oldu.

Balık tutmak istemişti ama kabus gibi bir gün yaşadı, Oltasına ceset takıldı

İzmir'in Konak ilçesinde denizden çıkan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan Fikret Gezgin'e (42) ait olduğu öğrenilirken, Gezgin'in yaşamına son verdiği düşünülüyor.

Edinilen bilgiye göre olay saat 09.00 sıralarında Göztepe Sahili Yelkenli İskele mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde balık tutan bir vatandaş, oltasına gelen ağır bir cisim olduğunu fark etti. Daha sonra oltasına ceset takıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan yapılan incelemede 40'lı yaşlarda olduğu düşünülen ve bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ceset, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, cesedin üç gündür kayıp olarak aranan Fikret Gezgin'e ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda denizden cansız bedeni çıkartılan Fikret Gezgin'in ayağına taş bağlayıp denize atladığı, bu şekilde yaşamına son verdiği bulguları üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Balık tutmak istemişti ama kabus gibi bir gün yaşadı, Oltasına ceset takıldı

Balık tutmak istemişti ama kabus gibi bir gün yaşadı, Oltasına ceset takıldı

Balık tutmak istemişti ama kabus gibi bir gün yaşadı, Oltasına ceset takıldı

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