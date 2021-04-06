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  3. Balıkçı esnafı sezondan hiç memnun olmadıklarını dile getirdi

Balıkçı esnafı sezondan hiç memnun olmadıklarını dile getirdi

Balıkesir'de balık satışı yapan esnaf, sezonun ayın 15'inde bitecek olması ve balıkların daha çok Ege Denizi'nden gelmesi nedeniyle küçük olduklarını belirterek memnun olmadıklarını söyledi.

Balıkçı esnafı sezondan hiç memnun olmadıklarını dile getirdi

Balıkesir'de balık satışı yapan esnaf, sezonun ayın 15'inde bitecek olması ve balıkların daha çok Ege Denizi'nden gelmesi nedeniyle işlerinden memnun olmadıklarını söyledi.

"SATIŞLAR DURDU"

Balıkçı esnafı Ege'de çıkan balıkların küçük olduğunu dile getirerek, balıkların lezzetinin olmadığını ve yakın zamanda tezgahlarını kapayacaklarını belirtti. Esnaf Hayri Atıcı, "Satışlar durdu, fiyatlar düşse de fark etmiyor, yine tatları da kaçtı balıkların, küçük balıkların. Ege'den geliyor, Ege'nin de pek lezzeti olmuyor. Onun için bırakacağız artık yakında. Bir hafta 10 gün sonra bırakırız, memnun değiliz. Şu an denizlerden sardalye çıkıyor başka bir şey yok. Bir de yetiştirme balıklar var çipura levrekler var başka bir şey yok gelmiyor, ayın 15'inde kapatıyoruz" diye konuştu.

Esnaf Cevat Öner, "Normal fiyatlarımız şu anda sardalyemiz 30 lira, hamsi 35 lira, çipura levrek 60 lira, istavrit 35 lira, alabalık var 35 lira fiyatlarımız normal yani" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkçı esnafı sezondan hiç memnun olmadıklarını dile getirdi

Balıkçı esnafı sezondan hiç memnun olmadıklarını dile getirdi

Balıkçı esnafı sezondan hiç memnun olmadıklarını dile getirdi

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