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Balıkçılar da kapalı, Ekrem İmamoğlu nerede? İstanbul buz pistine döndü, İETT'ler sörf yaptı! Kar çilesi tekerrür etti!

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları, İBB ihmaliyle yeniden çileye dönüştü. Yolculuk yapılan İETT'ler buzlu yolda kontrolü kaybedince, vatandaş zor anlar yaşadı.

Ocak ayının ardından Mart ayında da İstanbul'da kar yağışları etkili oldu. Haftalar öncesinden meteorolojinin uyarılarını dikkate almayarak ihmali tekrarlayan İBB, "İmamoğlu istifa" etiketlerini yeniden sosyal medyanın gündemine getirdi. Son olarak, buz pistine dönüşen yolda paten gibi kayan İETT araçları, vatandaşa zor anlar yaşattı. O dakikalar kameraya anbean yansıdı.

Balıkçılar da kapalı, Ekrem İmamoğlu nerede? İstanbul buz pistine döndü, İETT'ler sörf yaptı! Kar çilesi tekerrür etti!

"BUGÜN BALIKÇI DA KAPALI"

Etkisini gösteren kar yağışları, İstanbullu vatandaşlara neşe yerine çile oldu. Vali Ali Yerlikaya'nın uyarısını dikkate alarak özel araç yerine toplu taşıma kullanan çalışanlar, seferlerin iş saatinde iptal olması ve gecikmesiyle işlerine ya geç kaldılar ya da evlerine dönerek zor anlar yaşadılar. 

Balıkçılar da kapalı, Ekrem İmamoğlu nerede? İstanbul buz pistine döndü, İETT'ler sörf yaptı! Kar çilesi tekerrür etti!

Bununla birlikte yetersiz tuz çalışmaları sebebiyle yollarda kayan İETT'ler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Bir mahallede ise, kar oynayan insanların toplu taşıma araçlarını ittirdiği görüldü.

Yaşanan olumsuzluklar "Bugün balıkçılar da kapalı, İmamoğlu nerede?" sorularını beraberinde getirdi.

Balıkçılar da kapalı, Ekrem İmamoğlu nerede? İstanbul buz pistine döndü, İETT'ler sörf yaptı! Kar çilesi tekerrür etti!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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