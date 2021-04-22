Balıkçılar sezonu bitirdi, başka iş arayışına geçti

2020-2021 yılı balık sezonu sona erdi. Korona virüs gölgesinde geçen sezonda yoğun ilgi gören balıkçılar, şimdi ise ana işi olan balıkçılığın yanı sıra başka işlere yöneliyor. Eskişehir'deki balıkçılar, sezon boyunca balıklarla dolan tezgâhlarını artık ikiye böldü. Bir yandan yaz mevsiminde çıkan tatlı su balıklarını satmayı hedefleyen balıkçılar; tezgahın diğer yanını ise sebze, meyve gibi ürünler için hazırladı.

"BAŞKA BİR ŞEYLER ARAYIŞINA GİRDİK"

Balıkçı Selahattin Arslanbenzer, sezonun kapanmasından sonraki günlerde neler yapacağını anlattı. Arslanbenzer, "Nisanın 15'inde avlanma yasağına girildiği için büyük gemileri karaya çektiler. Şu anda küçük kayıklarla birlikte ufak tefek de olsa balık tezgâhları devam etmektedir. Ama bu balıkçılara yetmiyor. Çünkü günlük az satıldığı için başka bir şeyler arayışına girdik. Mesela meyve, sebze gibi ürünleri satacağız. Yaz sezonunda balığı, sebzeyi ve meyveyi bir arada yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"GEÇTİĞİMİZ SEZON BALIKLAR ÇOK PAHALIYDI"

Dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle kısıtlamalar gölgesinde geçen sezonu değerlendiren Arslanbenzer, balıkların pahalıya satıldığı söyledi. Balıkçı Arslanbenzer, "Balık sezonu açıldığı zaman çok güzel bir beklentimiz vardı. Hamsinin, palamudun o zamanlarda çok çıktığını ve bu şekilde devam edeceğini düşünürken palamut balığı bir ay geçmeden kesti. Hamsi balığı da azalmaya başladı. Balıkta altın yılını yaşayamadık. Balık bu sene çok pahalıydı. Korona virüs nedeniyle millet bir panik halindeydi. Sanki yiyecek bulamayacakmış gibi saldırıyorlardı. Bu sebepten dolayı satış iki katına çıkmıştı. Geçen seneki satışlardan yasak olmasına rağmen yasağın başladığı tarihten itibaren güzel işler de yaptık. Ama bu sene millet eskisi gibi saldırmıyor. Bundan dolayı şu anda yüzde 50, yüzde 60 işlerimiz düştü" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK RAĞBET OLMAZ AMA İNE DE BALIKLAR SATILACAK"

Eskişehir Çarşı Balık Pazarında bulunan diğer bir balıkçı Muharrem Şahin ise şunları söyledi:

"Şimdi tezgâhlarımızı ikiye böldük. Bundan sonra balığın yanında meyvede satacağız. Nisandan eylüle kadar meyve satarız. Erik, kiraz, çilek, karpuz, kavun, domates ve biber gibi balığımızın yanında bu ürünleri satarız. Bunun yanı sıra tatlı su balıklarımız ve deniz balıklarımız da gelir. Balığa da bir yandan devam ederiz. Balığa kışınki gibi büyük rağbet olmaz ama yine de tezgâhımızda çeşitli balığımız bulunur. Fiyatlarda biraz oynama olur. Sezon bittiği ve büyük kayıklar çekildiği için fiyatlarda yükselme olur. Korona virüs çıktığı zaman insanlar balığa çok talep gösterdiler. Yazın bile olsa vatandaşımız balık yiyorlardı. Ama şu an biraz yavaşlamış durumda."

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI