Balıkesir Bandırma’da sebebi bilinmeyen yangın

Bandırma'da Levent Mahallesi'nde bulunan Eti Maden atık sahası yanında yangın çıktı

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Balıkesir Bandırma’da sebebi bilinmeyen yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Levent Mahallesi'nde bulunan Eti Maden atık sahası yanında yangın meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Kış ayına girilmesine rağmen, kurak geçen kış mevsimi yüzünden bitki örtüsünün yangına müsait olmasıyla birlikte Bandırma'da belli yerlerde insan kaynaklı ve doğal kaynaklı yangınlar baş gösteriyor. Bandırma Levent Mahallesi Etibank şlam sahası mevkiinde meydana gelen yangına Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği 1 komuta 5 müdahale toplam 6 araç ve 12 personelle müdahale edildi. Söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı

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